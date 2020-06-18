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Попасть в вуз без ВНО не получится: кого освободят от прохождения итоговой аттестации
После того, как в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект, предлагающий в 2020 году отменить обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников, которые собрались поступать, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, как будут зачислять в вузы абитуриентов.
В эфире «1+1» он отметил, что от аттестации планируют освободить выпускников школ, колледжей и профтехучилищ — в конце июня они получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями, где укажут «освобожден от ГИА».
На данном этапе Минобразования разрабатывает механизм внесения результатов ВНО в приложение свидетельства. «Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после этого решает, хочет ли он вписать в приложение оценку ВНО. Процедуру сейчас устанавливают», — заявил Сергей Горбачев и добавил: «Попасть в университет или академию мимо ВНО не получится».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пробное ВНО предлагают пройти в режиме онлайн — документы в электронных кабинетах участников оценивания доступны с 17 июня.29
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