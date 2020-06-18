Зеленский назначил главой Киевской ОГА Василия Володина

Украина

Василий Володин, ранее временно исполнявший обязанности главы Киевской облгосадминистрации, президентским указом утвержден на посту руководителя ОГА.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 17 июня, документ опубликован на сайте президента.

Василий Володин родился 15 апреля 1979 года в с. Корсунка Черкасской области. В 2001 году получил высшее образование, закончив Львовский национальный университет им. Ивана Франка по специальности «Международные отношения», квалификация — «Специалист по международным отношениям. Переводчик».

С 20.12.2019 — заместитель председателя Киевской облгосадминистрации, с 10.03.2020 — исполняющий обязанности руководителя ОГА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Василий Володин сменил на посту руководителя Киевской ОГА Алексея Чернышова, который президентским указом был уволен в марте 2020 года.

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