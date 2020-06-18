Жесткий карантин могут вернуть 22 июня: в Минздраве назвали условия

Украина

В то время, как количество заболевших коронавирусной инфекцией растет — за минувшие сутки COVID-19 подтвердили в антирекордных 829 случаях, в Минзднаве заявили, что при худшем развитии ситуации в ряде областей уже с 22 июня могут вернуть жесткий карантин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. В то же время он, представляя сценарии реагирования на эпидемиологическую ситуацию в стране, не исключил, что Украина может прожить лето и без введения строгих карантинных мер.

Отметив, что вероятность этого достаточно высока, он добавил, что главное — соблюдение санитарных норм. «Если их не соблюдать, то определенные области могут уйти на карантин, в том числе и жесткий», — заявил Виктор Ляшко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 09:00 18 июня в Украине подтверждены 34 063 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 966 случаев с летальным исходом и 15 447 случаев выздоровления пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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