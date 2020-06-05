Принц Уильям предложил принцу Гарри вернуться в Британию, опасаясь за его безопасность

Мир

Принц Уильям, который, как сообщала пресса, наладил отношения со своим младшим братом принцем Гарри, предложил ему вернуться в Великобританию. Или хотя бы просто уехать из Лос-Анджелеса куда-нибудь в другое место. Как сообщает американское издание Us Weekly, будущий британский король опасается за безопасность Гарри и его семьи.

Уильям переживает из-за массовых акций протеста и погромов, вызванных смертью Джорджа Флойда. Кроме того, Меган и Гарри ранее жаловались в полицию из-за дронов, которые постоянно кружат над особняком, где они сейчас проживают.

Гарри чувствует себя не вполне комфортно в новой для него среде, к которой привычна его супруга. И что, хотя пока он смотрит на жизнь в Лос-Анджелесе сквозь розовые очки, ему будет очень трудно адаптироваться.

К тому же и финансовое состояние герцога и герцогини Сассекских, отказавшихся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, сейчас довольно затруднительно. Из-за пандемии коронавируса им не удается зарабатывать деньги, как они рассчитывали.

Между тем Меган и Гарри вынуждены были отказаться от охраны, которую ранее им обеспечивали специально обученные офицеры Скотланд-Ярда, специализирующиеся на охране королевских персон. И вынуждены были обратиться в частную охранную фирму. Как пишет издание Express, бывший королевский телохранитель Саймон Морган выражает опасение, что охранники, которых наняли Сассексы, не вполне представляют масштабы работы. Гарри с младенчества охраняли суперпрофессионалы, знакомые с королевским протоколом, которые понимали, каким образом обеспечивать безопасность высоких персон. Речь идет не только о том, чтобы отгонять папарацци. Угроза гораздо более серьезна. По мнению Моргана, с Гарри и Меган, проживающими в США, может произойти «что-то катастрофическое».

Ранее «ФАКТЫ» писали — Хотя Меган Маркл и принц Гарри отказались от титула для их сына, Арчи станет герцогом.

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