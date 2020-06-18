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Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд на закрытом заседании принял новое решение по подозреваемому
Николаю Тарасову, которого подозревают в зверском убийстве 11-летней жительницы Ивановки Одесской области Дарьи Лукьяненко, в очередной раз продлили арест — он будет оставаться под стражей еще 60 дней.
Как передает Судебная власть, такое решение принял Раздельнянский районный суд Одесской области. Ходатайство стороны обвинения рассматривалось судейской коллегией в закрытом режиме.
Судьи продолжают исследовать письменные доказательства, предоставленные обвинителями. Следующее заседание по делу об убийстве Даши Лукьяненко состоится 25 июня в закрытом режиме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2020 года Тарасову заменяли адвоката — предыдущий отказался защищать подозреваемого в убийстве девочки.
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