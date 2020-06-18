Иран выдвинул условия передачи Украине «черных ящиков» сбитого самолета МАУ

Украина

В Иране продолжают выбирать страну, куда будут отправлены самописцы, найденные на месте катастрофы «Боинга» Международных авиалиний Украины, сбитого ракетой в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на Reuters, «черные ящики» могут отправить в Украину. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, добавив, что есть одно условие — расшифровка должна проводится при участии представителей Международной организацией гражданской авиации ООН — ICAO.

Эслами заявил, что Украине изначально не хватало технических возможностей для расшифровки, однако теперь таковые появились. По словам министра, необходимое для расшифровки могла предоставить украинским властям Америка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», иранская сторона считала, что самописцы должны расшифровывать специалисты французского агентства по расследованию авиационных происшествий BEA. Об скорой процедуре передачи «черных ящиков» Франции заявлял и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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