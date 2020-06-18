Здоровье и медицина

Врач рассказал, как обезопасить детей от заражения коронавирусом в детсаду

При восстановлении работы детсадов возникла проблема вероятного заражения детей коронавирусом. Специалист рассказал, как минимизировать угрозу.

Как заявил УНН детский врач-инфекционист Игорь Гайдук, родители должны обеспечить прохождение детьми ИФА-тестирования на COVID-19. Это позволяет определить наличие антител и показывает, не является ли ребенок носителем коронавируса, либо уже переболел и имеет к иммунитет к инфекции.

«Это — очень разумная инициатива, и очень актуально. Надо это делать как можно быстрее. Потому что дети, которые имеют антитела… А антитела разные — например ранние — иммуноглобулин М (появляется в момент заболевания) и иммуноглобулин G, который проявляется в конце заболевания и собственно предотвращает повторное заражение. Вообще, дети довольно быстро синтезируют антитела и поэтому болеют легче, потому что вирусы не множатся в большом количестве, и дети выздоравливают легче», — утверждает Гайдук.

По его словам, высокий иммуноглобулин М свидетельствует, что ребенок заразен. А высокий иммуноглобулин G — доказательство активной вакцинации по болезни, такой ребенком может посещать детсад.

Ранее сообщалось, что в результате продления карантина работа детсадов может оказаться под запретом.

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