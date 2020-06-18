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Требовал выкуп и протаранил авто: Melovin сообщил о вопиющем инциденте с таксистом
Популярный певец Melovin попал в неприятную ситуацию с таксистом. Дело закончилось вызовом полиции. Об инциденте артист рассказал на своей странице в Instagram. Казалось бы, обыкновенная бытовая история переросла в серьезный конфликт.
Все началось из-за того, что выходя из машины такси, Melovin уронил дорогой мобильный телефон. Обнаружив пропажу, он позвонил водителю и договорился, что тот привезет телефон.
«Думаю, отлично, порядочный, возьму да и финансово (скажу спасибо). Но тут, голос водителя резко меняется и он твердит, что он в каком-то телефонном центре и готов его продать на запчасти, и его сохранность зависит от гонорара, который я предложу. А это оказалась почти половина стоимости гаджета. После услышанного, стало не по себе не от цены, а от хамства, наглости угроз и манипуляций», — поделился подробностями Melovin.
Он уверяет, что обращался неоднократно в службу поддержки такси, но операторы не смогли ему помочь. В итоге артисту пришлось согласиться на условия водителя.
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«Мы договорились о встрече с таксистом, чтобы хотя бы каким-то образом вернуть телефон. Ничего не предвещало беды! Взяв телефон в руки, диалог с таксистом о более адекватной сумме не привёл нас ни к чему хорошему. Водитель счёл адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу, в которой мы сидели. Резко вышел и начал справлять нужду прямо возле машины», — шокирует рассказом певец.
Он вызвал полицию, чтобы копы разобрались в ситуации и зафиксировали ДТП. По словам певца, были составлены протоколы, а водителя увезли в участок. Через некоторое время его вернули обратно, он сел в свою машину такси и укатил.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что у певицы Камалии украли дорогой телефон в столичном торговом центре, но через время гаджет вернули.243
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