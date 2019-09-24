Шоу-бизнес

Представитель Украины на «Евровидении» попал в список самых красивых людей мира

Представитель Украины на «Евровидении», популярный певец MELOVIN, представивший недавно новую песню «Ты», претендует на звание самого красивого мужчины в мире. Артист с неординарной внешностью уже второй раз попал в престижный рейтинг TC Candler.

Его имя появилось в числе номинантов на официальной странице издания TC Candler. Константин Бочаров (настоящее имя певца) стал единственным украинцем в этом списке.

TC Candler каждый год составляет рейтинг самых красивых людей мира. Номинантов выбирают подписчики в сети. Проект показывает реальные предпочтения людей.

За звание самого красивого Костя будет соревноваться со знаменитыми голливудскими красавцами. В числе номинантов — мировые звезды Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другие.

Напомним, недавно выбрали самую красивую девушку Украины. Почетный титул и корону получила Маргарита Паша из Харькова. В интервью «ФАКТАМ» она рассказала о закулисье конкурса и личной жизни.

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