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Общество и люди

В Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

13:35 18 июня 2020
Зеленский

В Ужгороде среди редких имен, которые родители давали новорожденным мальчикам, значатся Зеленский, Вогнедар, Жан и Леонард. Ранее сообщалось, что в Индонезии родители дали сыну имя Google.

Как сообщают в Юго-западном межрегиональном управлении Минюста, наиболее распространенными именами, которые давали ужгородцы мальчикам, рожденным в мае 2020 года, были — Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена — Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

«Стоит отметить, что родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков — Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек — Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория», — сообщают в управлении и добавляют, что за пять месяцев текущего года в Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году новорожденным киевлянкам чаще всего давали имена Мария, София, Соломия, Полина, Варвара, Алиса, Ева, Милана и Арина.

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