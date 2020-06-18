Гламур

В "Ну, погоди!" появились новые герои — Барсук, Ежик и Косуля (фото)

К 50-летию знаменитого мультфильма «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» обещает выпустить 26 новых серий. В них, кроме Волка и Зайца, появятся новые персонажи — Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Об этом сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская и добавила, что сериал рассчитан на детей шести-восьми лет.

Создатели новых серий рассказали, что Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Волк и Заяц в новых сериях заметно преобразятся, станут более современными. Художники отобрали из множества вариантов 50 эскизов, но окончательный вариант пока не утвердили.

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