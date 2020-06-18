- 16:54 В Японии обнаружили тело пропавшего в феврале украинского спортсмена
- 16:51 Суд не стал избирать меру пресечения Порошенко
- 16:28 Митрополит Симеон, одним из первых поддержавший создание ПЦУ, заболел коронавирусом
- 16:26 От Порошенко требуют сдать паспорт: стало известно, чего добивается прокуратура
- 16:15 На Печерске в Киеве неизвестные громили элитные автомобили
- 16:12 Роскошный гол украинца вывел его команду в финал Кубка Чехии
- 16:12 Разведка станет эффективнее: на вооружение ВСУ поступил беспилотник с впечатляющими характеристиками
- 15:54 "И вечный бой": суд снова "запретил" называть проспект в Харькове именем Жукова
- 15:44 В Чернигове "активисты" напали на нардепа от ОПЗЖ, а потом на полицейских: много задержанных
- 15:37 Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него
- 15:24 Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса
- 15:24 В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП
В "Ну, погоди!" появились новые герои — Барсук, Ежик и Косуля (фото)
К 50-летию знаменитого мультфильма «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» обещает выпустить 26 новых серий. В них, кроме Волка и Зайца, появятся новые персонажи — Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Об этом сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».
«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская и добавила, что сериал рассчитан на детей шести-восьми лет.
Создатели новых серий рассказали, что Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Волк и Заяц в новых сериях заметно преобразятся, станут более современными. Художники отобрали из множества вариантов 50 эскизов, но окончательный вариант пока не утвердили.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.