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В Японии обнаружили тело пропавшего в феврале украинского спортсмена
В Японии в найденном на горе Фудзияма мертвом мужчине опознали украинского спортсмена Алексея Борисенко, пропавшего еще в конце февраля этого года.
Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на Kyodo, тело украинского спортсмена и тренера по лыжному спорту обнаружили еще 12 мая, но опознали лишь сейчас.
Алексей Борисенко перестал выходить на связь 28 февраля. Он прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который отменили из-за пандемии COVID-19.
Тогда 37-летний спортсмен решил самостоятельно подняться на гору — последний раз его видели в отеле в Токио со снаряжением.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в реанимации Одесской областной клинической больницы умерла мастер спорта Екатерина Катющева. Она пропала во время ультрамарафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik. Спортсменку искали восемь часов и нашли еще живой — Катющева сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а затем, пролежав до ночи в болотистой почве, сильно переохладилась.
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