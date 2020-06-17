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Гламур

MARUV выпустила новый горячий клип (видео)

14:51 17 июня 2020
MARUV

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун), на некоторое время застрявшая в России из-за карантина, выпустила клип на песню I Want You, записанную совместно с музыкантом Boosin. Эту танцевальную композицию они создали еще полтора года назад.

«Есть песни, которые лучше выпускать осенью, есть треки для лета, есть — для зимы. У них определенное настроение. Эта песня как раз для лета. Настало время I Want You», — прокомментировала MARUV премьеру.

Откровенный клип с провокационными сексуальными сценами появился на YouTube-канале певицы.

Напомним, MARUV и Boosin познакомились в 2017 году. Их трек Drunk Groove буквально взорвал шоу-бизнес и возглавил все хит-парады, и не только в Украине.

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Мощной работой «Не мовчи» порадовала своих поклонников группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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