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MARUV выпустила новый горячий клип (видео)
Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун), на некоторое время застрявшая в России из-за карантина, выпустила клип на песню I Want You, записанную совместно с музыкантом Boosin. Эту танцевальную композицию они создали еще полтора года назад.
«Есть песни, которые лучше выпускать осенью, есть треки для лета, есть — для зимы. У них определенное настроение. Эта песня как раз для лета. Настало время I Want You», — прокомментировала MARUV премьеру.
Откровенный клип с провокационными сексуальными сценами появился на YouTube-канале певицы.
Напомним, MARUV и Boosin познакомились в 2017 году. Их трек Drunk Groove буквально взорвал шоу-бизнес и возглавил все хит-парады, и не только в Украине.
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