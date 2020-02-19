Рыжая бестия: Катерина Бужинская шокировала неожиданным образом (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Катя Бужинская, удивившая ранее кожаным золотым мини-платьем, шокировала поклонников неожиданным образом. Платиновая блондинка превратилась в настоящую рыжую бестию, перекрасив волосы в яркий цвет. На такие кардинальные перемены внешности Бужинская решилась ради новой песни «Танго — Femme Fatale».

«В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в ином образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность других увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний облик часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой знойной песни», — комментирует Екатерина Бужинская.

Впрочем, она не единственная звезда, которая не боится экспериментов. Певица MARUV сейчас ходит с синими волосами.

Телеведущая Настя Ивлеева была розовой, желтой, а сейчас превратилась в знойную брюнетку.

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