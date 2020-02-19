- 18:08 В Одессе сотни людей стали очевидцами публичного самоубийства: первые подробности
- 18:00 «Я категорически против»: нардеп Бужанский объяснил свой скандальный демарш в Раде
- 17:53 В Одесском порту задержали 4 тонны компонентов для тяжелых наркотиков
- 17:39 Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику
- 17:36 Рыжая бестия: Катерина Бужинская шокировала неожиданным образом
- 17:18 Под Киевом легковушка тяжело травмировала двух девушек-пешеходов: эксклюзивные фото
- 17:05 Ущерб — на 40 миллионов: НАБУ завело дело на главу таможни Нефьодова
- 17:03 В поезде Киев – Бердянск упавшая полка искалечила пассажирку
- 16:56 «Ботокс и сейчас делаю»: Ксения Собчак откровенно рассказала об уколах красоты
- 16:50 Биатлон в Антхольце: украинцы провалили мужскую индивидуальную гонку на ЧМ
- 16:39 Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета
- 16:39 «Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах
Рыжая бестия: Катерина Бужинская шокировала неожиданным образом (фото, видео)
Популярная певица Катя Бужинская, удивившая ранее кожаным золотым мини-платьем, шокировала поклонников неожиданным образом. Платиновая блондинка превратилась в настоящую рыжую бестию, перекрасив волосы в яркий цвет. На такие кардинальные перемены внешности Бужинская решилась ради новой песни «Танго — Femme Fatale».
«В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в ином образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность других увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний облик часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой знойной песни», — комментирует Екатерина Бужинская.
Впрочем, она не единственная звезда, которая не боится экспериментов. Певица MARUV сейчас ходит с синими волосами.
Телеведущая Настя Ивлеева была розовой, желтой, а сейчас превратилась в знойную брюнетку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!