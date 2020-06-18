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На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации (фото)
В Одесской области ухудшилась ситуация с распространением COVІD-19: наибольшие очаги заболеваний зафиксированы в Болградском и Подольском районах, а также в Одессе.
С четверга, 18 июня, в Болградском районе усилены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС райадминистрации. Отмечается, что, с учетом постоянного ежедневного роста заболеваемости (зарегистрирован 91 случай), наличия смертельного исхода, данная ситуация рассматривается как чрезвычайная.
Потому с сегодняшнего дня и до особого распоряжения в районе запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном внутрирайонном сообщении. В частности, пассажирские перевозки на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Исключение — перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до пяти без учета детей в возрасте до 14 лет, или с большим числом пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
Также разрешается перевозка служебным и арендованным автомобильным транспортом работников предприятий, учреждений (независимо от формы собственности), которые трудятся в сфере здравоохранения, занимаются продовольственным обеспечением и пр.
«Мы обратилась в Одесскую ОГА с ходатайством о запрете с 18 июня регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении», — сказали в Болградской райадминистрации.
Кроме того, с 22 июня и до особого распоряжения запрещается функционирование продовольственных и непродовольственных рынков в районе, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок), торгово-развлекательных центров
Такое решение чиновников вызвало бурную реакцию местных жителей, они пришли к зданию райадминистрации и потребовали встречи с ее главой Андреем Кучмиевым.
Участвовавшие в акции предприниматели в ожидании встречи с руководством собирали подписи под воззванием с требованиями не закрывать повторно район, не запрещать работу местных рынков и магазинов.
К протестующим никто из районных чиновников не вышел. Возмущенные люди прорвались через охрану, ворвались в здание, где блокировали кабинеты местных чиновников. Митингующие собрались возле кабинета А. Кучмиева и требуют встречи с ним.
На место прибыли полицейские, которые оттеснили «гостей» и заняли позицию у входа в «главный кабинет» РГА. Собравшиеся, тем не менее, не собираются покидать здание.
Противостояние продолжается. Пока без потерпевших и задержанных.
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На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации (фото)
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