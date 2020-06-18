Звезда "Вар'яти-шоу" впервые станет отцом (фото)

Гламур

Звезда юмористического «Вар'яти-шоу» Владимир Жогло, который месяц назад женился на своей девушке Ирине, впервые станет отцом. Молодые сначала расписались в загсе, а через время сыграли свадьбу во Львовской области в узком кругу близких родственников. «Это была свадьба закрытого типа, в семейном кругу с соблюдением правил карантина. Не было ничего на широкую ногу или лакшери», — рассказал Новому каналу Владимир.

В новоиспеченной семье скоро появится малыш. Ирина показала на фото заметно округлившийся животик. Судя по изменившимся формам молодой супруги юмориста, ждать появления первенца осталось не долго.

Владимир мечтает о большой семье. Ранее он говорил в интервью, что хочет троих детей. Даже имена для них придумал.

«Я хочу троих детей, потому что и нас в семье трое. Уже и имена придумал. Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына — или Матвей, или Максим», — сказал Владимир.

Напомним, что этим летом шоу-бизнесе ожидается бэби-бум. Звезда ситкома «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук ждет второго ребенка. Вот-вот родит певица Джамала. А в семье Тараса Тополи появится третий малыш.

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