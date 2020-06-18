26.66 / 26.87 29.75 / 30.17
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Звезда "Вар'яти-шоу" впервые станет отцом (фото)

18:02 18 июня 2020
Владимир Жогло с женой Ириной

Звезда юмористического «Вар'яти-шоу» Владимир Жогло, который месяц назад женился на своей девушке Ирине, впервые станет отцом. Молодые сначала расписались в загсе, а через время сыграли свадьбу во Львовской области в узком кругу близких родственников. «Это была свадьба закрытого типа, в семейном кругу с соблюдением правил карантина. Не было ничего на широкую ногу или лакшери», — рассказал Новому каналу Владимир.

В новоиспеченной семье скоро появится малыш. Ирина показала на фото заметно округлившийся животик. Судя по изменившимся формам молодой супруги юмориста, ждать появления первенца осталось не долго.

Владимир мечтает о большой семье. Ранее он говорил в интервью, что хочет троих детей. Даже имена для них придумал.

«Я хочу троих детей, потому что и нас в семье трое. Уже и имена придумал. Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына — или Матвей, или Максим», — сказал Владимир.

Напомним, что этим летом шоу-бизнесе ожидается бэби-бум. Звезда ситкома «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук ждет второго ребенка. Вот-вот родит певица Джамала. А в семье Тараса Тополи появится третий малыш.

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

нападение на мальчика

Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика (фото)

Джин Кеннеди-Смит

Умерла сестра Джона Кеннеди (фото)

Карабин

Неадекват устроил бойню в Москве: четверо убитых (видео)

протест в Болградской райадминистрации

На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер