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В Раде заступились за банкротов, накопивших долги на карантине: что решили нардепы
В четверг, 18 июня, украинский парламент принял закон, который направлен на предотвращение банкротств, связанных с затяжным карантином и падением экономической активности. Ранее стало известно, что банкротство грозит международному аэропорту «Киев».
Как сообщает LIGA.Бизнес, Верховная Рада приняла во втором чтении и законопроект № 3322, который вводит мораторий на банкротство за долги, накопленные во время карантина. За принятие документа проголосовали 307 нардепов.
Теперь предстоят изменения в Кодексе Украины о процедурах банкротства в период действия карантина и на протяжении 90 дней со дня его отмены:
1) не допускается открытие производств по банкротству юридических лиц в соответствии с требованиями, возникшими с 12 марта;
2) продлевается срок подачи заявления о банкротстве — для тех, кто не смог оформить документ из-за пандемии;
3) комитет кредиторов и обеспеченный кредитор вправе приостановить аукционы по продаже имущества должника. При этом расходы по сохранению и содержанию имущества банкрота и все риски несут кредиторы, принявшие решение;
4) приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, реструктиризованные планом санации или реструктуризации долгов. Не начисляются штрафы за невыполнение этих обязательств.
Ранее известный ресторатор спрогнозировал, что вторая волна карантина обанкротит украинцев.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»14
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!