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Общество и люди

Ученые назвали основной способ достичь долголетия

2:35 19 июня 2020
Тренировка

Жить долго, счастливо, и в полном здравии хотели бы не только японцы, но и представители многих народов на Земле.

Ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета (Великобритания) решили выяснить факторы, которые способствуют этому, и провели специальное исследование, результаты которого опубликовали в журнале Lancet Global Health.

Они изучили образ жизни жителей 168 стран мира, и пришли к очевидному выводу: главной причиной долголетия является физическая активность.

Было выяснено и оптимальное время для физических нагрузок — около 150 минут в неделю. Человек, который занимается в течение этого времени аэробными упражнениями, тренируясь со средней интенсивности, получает мощный приток энергии из кислорода.

При такой нагрузке пульс варьируется в пределах 120−150 ударов в минуту, но показатели могут разниться в зависимости от тренированности человека и состояния здоровья.

Также ученые по результатам анализа установили, что тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов, что равняется примерно четырем миллионам спасенных жизней каждый год. При этом эффект оказался максимальным в странах с низким уровнем дохода.

В то же время в странах с высоким уровнем дохода из-за последствий гиподинамии ежегодно умирают свыше трех миллионов человек.

Поэтому ученые уверены, что выводы из их исследования очевидны для всех думающих читателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном интересном исследовании, посвященного долголетию. Так, ученые из Калифорнийского университет (США) на протяжении 15 лет анализировали данные о ежедневных привычках 1 тыс. 700 человек в возрасте 90−99 лет и пришли к выводу, что умеренное потребление вина (не больше двух бокалов в день) снижает шансы преждевременной смерти на 18%.

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