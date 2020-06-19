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Украину ждет проверка: в МВФ рассказали, когда примут решение по новому траншу
В связи с существующими значительными рисками программы Stand-By для Украины, Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения нашей страной условий получения кредита, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.
Об этом заявил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс в ответ на запрос, передает Укринформ.
«Эта программа (Stand-By для Украины — ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь», — отметил представитель МВФ.
Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.
Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.
В то же время Джерри Райс назвал важным фактором, что программа МВФ позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от Евросоюза в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
Напомним, что Совет директоров МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США. В то же время, руководство этого международного финансового института вполне осознает значительные риски, на которые идет. Так, по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, государственный долг в Украине остается высоким, а потребности правительства в финансировании — большими.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, получение денег МВФ не только положительно влияет на курс национальной валюты, но и дает Украине возможность улучшить экономическую ситуацию или даже начать экономический взлет. Хотя при неправильном использовании деньги от МФВ могут даже навредить.3
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