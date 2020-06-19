Украина

Такой же коллапс, как в Италии: доктор-инфекционист Голубовская призывает "срочно готовить клиники"

Доктор-инфекционист Ольга Голубовская, первой заявившая о том, что официальная статистика может «утаивать» реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине, считает, что в некоторых районах Украины в клиниках сейчас наблюдается такой же коллапс из-за COVID-19, как в свое время в Италии.

Своим мнением она поделилась в эфире телеканала ZIK.

«В клинике мы видим уже не только в Киеве, в некоторых регионах Украины, я уже приблизительно говорю, чтобы было понятно — коллапс такой же, как в Италии. То есть, у нас давным-давно уже рост заболеваемости, мы видим, что творится в клиниках. Но так как тестирование видимо запаздывает — сейчас мы видим такую вот официальную статистику, какую доктора видят в наших стационарах», — уверена Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас ситуация гораздо хуже стала чем, когда она была в марте месяце.

«При том — хуже в разы. Не в два, не в три, не в пять раз. В некоторых регионах полный коллапс. У нас огромное количество смертей, у нас персонал очень тяжело работает. У нас все 5 лет уничтожались специалисты. Поэтому ожидать чего-то такого сверхъестественного — я считаю, нам не нужно», — добавила Ольга Голубовская.

Поэтому, считает, эксперт, нужно сейчас нужно экстренно готовить клиники из-за COVID-19.

«На сегодняшний день, я лично считаю, что мы должны готовить клиники. Мы должны готовиться, потому что неизвестно, какое нас ждет лето, а еще больше неизвестно, какая нас ждет осень. Вы понимаете, просто в таких условиях, в которых сейчас работают медработники — это уже предел. Но если нас ждут другие неприятности, то просто некому будет реально оказывать медицинскую помощь», — сказала Ольга Голубовская.

При этом доктор уверена, что единственное, что может растянуть развитие распространения COVID-19 — это ограничительные мероприятия.

«Единственное, что может растянуть развитие событий — это ограничительные мероприятия. Их уровень должны определять специалисты», — уверена доктор-инфекционист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также считает, что появление новых «антирекордов» коронавируса в Украине связано с отсутствием жестких карантинных ограничений и пренебрежением украинцами рекомендованных правил пребывания в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter