Украина

Прикрываются Филаретом: в ПЦУ отреагировали на дело против Порошенко за Томос

В Православной Церкви Украины отреагировали на уголовное производство, открытое в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по статье о «разжигании межрелигиозной розни при создании ПЦУ» и получении Томоса об автокефалии.

«В Киевской митрополиии Православной Церкви Украины расценивают это никак иначе, как пример использования противниками независимости церкви юридической системы, правоохранительных и судебных органов с целью препятствования развитию ПЦУ, процессу ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин», — говорится в заявлении замглавы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори.

По его словам, особенно циничным и позорным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета патриарха Филарета — он руководил Киевским патриархатом, который после Поместного Собора 15 декабря 2018 года прекратил отдельное существование как религиозное объединение, влившись в ПЦУ.

При этом Евстратий Зоря добавил, что нынешнее давление на ПЦУ осуществляется «в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, у кого руководящий центр находится в соседней стране-агрессоре».

«Призываем тех, кого привлекают к политически мотивированному преследованию, помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями. А инициаторов таких действий хотим предупредить словам Священного Писания, как это было сделано 23 ноября 2004 со сцены на Майдане Независимости в заявлении ряда украинских конфессий: „Лжесвидетель не останется безнаказанным, и кто говорит ложь, не спасется“ (Книга Притчей, 19: 5). „Каким судом судите, таким будут судить и вас, и какою мерою мерите, такой отмерится и вам“ (Евангелие от Матфея, 7: 2)», — говорится в обращении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Печерском суде рассматривали избрание меры пресечения Порошенко по делу о назначении замруководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, но так и не избрали, перенеся заседание на 1 июля.

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