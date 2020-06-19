Украина

Там нет России: эксперт ответил по поводу сепаратизма в Закарпатье

О возможностях повторения в Закарпатье крымского либо донбасского сценария в интервью «ФАКТАМ» рассказал политолог Дмитрий Тужанский.

«Конечно же, Закарпатье — это не Донбасс и не Крым. Тут нет ни одной объективной причины считать, что Береговский район может стать вторым Донбассом или Крымом, где были другие причины социальных взрывов, которые привели к сепаратизму. В первую очередь это вопрос российской агрессии. Любой конфликтолог скажет вам, что все нюансы, которые возникали на Донбассе и в Крыму, не были нерешаемыми. Проблемы можно было бы решить без России», — отметил Тужанский.

По его словам, Венгрия не сможет искусственно обострить ситуацию в Закарпатье, так как она является членом ЕС и НАТО, а ее военная мощь не превышает силы украинской 128-й бригады, дислоцирующейся в Ужгородской области.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье появится особый «венгерский» Береговский район.

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