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Три депутата Верховной Рады вышли из группы "За майбутнє" и вошли в "Довіру": что это значит
В Верховной Раде, которая 19 июня утвердила на посту министра экологии Романа Абрамовского, трое народных депутатов Украины заявили о переходе в другую фракцию.
Так, группу «За майбутнє» покинули нардепы Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер. Они стали членами группы «Довіра».
Группу «За майбутнє» связывают с олигархом Игорем Коломойским. Выход депутатов может свидетельствовать о потере олигархом влияния на часть парламентариев. В то же время группу «Довіра» связывают нардепом ряда созывов, бизнесменом Андреем Веревским, а также с Офисом президента.
Тем временем нардеп из «ЕС» Алексей Гончаренко считает, что переход из группі в группу связан с итогами неудачного голосования 18 июня за программу правительства Дениса Шмыгаля. Нардеп в своем Telegram отметил, что «Довіра» всегда поддерживает команду Зеленского, а большая часть группы «За майбутнє» не поддержала правительственную программу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины отказались поддержать Святослава Вакарчука, который написал заявление о сложении депутатского мандата. После неудачного голосования Вакарчук не стал комментировать его итоги.38
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