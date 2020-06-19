Гламур

Бабкины отпраздновали первый юбилей младшего сына и все вместе окунулись в ручей (фото)

Популярный певец Сергей Бабкин, восхитившей совместной песней с Еленой Кравец, отпраздновал первый день рождения младшего сына Елисея. Юбилей отмечали в узком кругу — только с кумовьями. А большую вечеринку в честь малыша Бабкины планируют объединить с днем рождения Снежаны и отпраздновать вместе 8 июля.

С утра родители порадовали малыша, украсив дом разноцветными шариками.

А в конце празднования семейство Бабкиных и гости отправились на источник и искупались в нем.

«Знаете, чем обычно заканчивается отмечание дня рождения Сережи 7 ноября каждого года? Он берет мужчин, и они идут окунаться в купель, в которой вода круглый год +6℃. Знаете, чем закончился вчерашний день рождения Елисейчика? Мы все вместе пошли нырять в источник. Я это проделала впервые! И это такой кайф! ЛИСёнок, как и его папа, повёл всех освежиться, омолодиться и зарядиться!», — поделилась семья Бабкиных.

Ранее Сергей и Снежана, старший сын которой тяжело переболел воспалением легких, возмущались, что в их родном городе, Харькове, не закрыли школы на карантин.

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