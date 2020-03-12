Шоу-бизнес

«Будете жить в больнице»: Бабкин возмутился, что в его городе не закрыли школы на карантин

Популярный музыкант Сергей Бабкин, сын которого недавно попал в реанимацию, возмутился, что в Харькове не закрыли школы и дошкольные заведения из-за эпидемии коронавируса.

В сториз он напомнил, что его сын заразился в школе, в классе мальчика сейчас болеют 12 детей. Конечно, отмечает артист, удобнее отвести ребенка в школу или в садик, потому, что нет времени с ним сидеть. «Но вам потом придется найти время, чтобы находится с ним в больнице, жить там неделю, две, три. Надо выбирать», — подчеркнул он.

Напомним, что власти Харькова отказались закрывать на карантин детские учреждения. Но в городе решили закрыть театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны.

В других городах Украины также отнеслись к карантину «творчески». Так, в Одессе решили не закрывать театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры.

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