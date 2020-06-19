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Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА: кто такой Сергей Борзов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации — ранее его кандидатуру согласовал Кабинет министров.
Вместе с указом о назначении Борзова подписан и документ об увольнении с поста главы Винницкой ОГА его предшественника Владислава Скальского.
Еще одним указом временным исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами назначен Игорь Лысый — замруководителя этого ведомства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Борзов пришел на госслужбу в 2014 году — он был замглавы Госуправления делами, а потом и руководителем ГУС. До этого он был директором команды КВН «Винницкие перцы», а в 2011—2012 годах — директором команды КВН «Сборная Украины».123
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