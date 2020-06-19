После трехлетнего плена в Ливии украинские моряки вернулись на родину (фото)

Общество и люди

В пятницу, 19 июня, днем в столичном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, доставивший специальным авиарейсом в Украину 14 моряков судна Ruta («Рута») — жителей Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые более трех лет провели в ливийской тюрьме.

Экипаж теплохода сегодня в 04:50 утра по киевскому времени военным Ан-24 вылетел спецрейсом из аэропорта города Мисурата.

По словам родственников, которых допустили внутрь аэропорта для встречи, моряки чувствуют себя нормально.

Напомним, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них — нефтеналивное судно (танкер) Ruta под украинским флагом. Оно принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта (с 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику Manchester Shipping S.A.).

Ливийские власти арестовали экипаж — 14 украинцев, обвинив в незаконной перевозке нефти.

Танкер «Рута» военно-морские силы Ливии захватили в апреле 2017 года

Как отмечают в Фонде помощи морякам «Ассоль», согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. Они не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. Это — зона ответственности собственника груза. Все указания от судовладельца поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был изъят представителями ливийских властей, и экипаж практически лишили возможности доказать свою невиновность.

Первоначально экипаж поместили в одну из тюрем Триполи (столица Ливии), затем их перевели в Таджуру. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. При этом не было ни суда, ни приговора, только инкриминированные статьи УК. Все 14 моряков находились в тесной камере, спать в которой приходилось по очереди. Ужасные условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье наших земляков: двое заболели гепатитом, еще у нескольких обострились хронические болезни.

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29 апреля Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для экипажа Ruta. Несколько дней назад, после внесения залога (по имеющимся данным, он составляет 21 тысячу долларов за каждого) моряков перевезли в город Мисурата.

В фонде отмечают, что победы в деле этих «ливийских заложников» удалось во многом благодаря силе воли экипажа, а также неимоверным усилиям жен, дочерей и матерей членов моряков.

«Среди них есть настоящие декабристки, которые все эти годы звонили во все колокола и пытались спасти своих родных и близких. Наиболее отчаянные голодали и шли на другие крайние меры. Они проводили пикеты возле Офиса президента и посольства Ливии в Украине. Обращались к премьер-министру правительства национального согласия, главе президентского совета Ливии. В Украине обивали пороги различных министерств и ведомств. Наиболее активными были Татьяна Уманец — дочь капитана, который живет в Измаиле, и Татьяна Алферова из Черноморска. За эти три года женщины настолько подружились, что стали одним целым…», — отмечают в «Ассоль».

Родственники встречают моряков в аэропорту «Борисполь»

Освобожденных моряков поздравил с прибытием на родину президент Зеленский.

Вместе с тем только в европейских тюрьмах сейчас находится 264 украинских моряка, которые часто просто становятся заложниками обстоятельств и, будучи ни в чем не виновными, попадают за решетку.

Как отметили в МИДе, еще многие наши соотечественники, к сожалению, остаются в тюрьмах Турции, Греции, Ливии и Италии по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов. В частности, это четыре украинца — члены экипажа теплохода Captain Khayyam, задержанные в феврале 2016 года в той же Ливии. Моряки судна Tecne, находящиеся по надуманному обвинению в нигерийской тюрьме с 2017 года. Сейчас делается все возможное для их освобождения, а также других пленников в дальнем зарубежье.

*Фото Офиса президента и предоставлены родственниками моряков.

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