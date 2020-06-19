В Украине готовятся запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Украина

Кабинет Министров внес в Раду законопроект об усилении ответственности за продажу несовершеннолетним (до 18 лет) электронных сигарет и применяемых в них жидкостей. Напомним, в конце 2019 года в Кабмине Алексея Гончарука поддержали аналогичную идею.

Законопроект, зарегистрированный в парламенте 10 июня, приравнивает электронные сигареты с традиционными табачными изделиями.

Их продажу несовершеннолетним будут карать штрафом в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время это 6800 — 13 600 гривен).

Также под запрет попадают товары детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Как известно, любители сигарет больше рискуют заразиться COVID-19, чем некурящие граждане.

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