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Украина

Украинке, нарушившей самоизоляцию в Польше, грозит 8 лет тюрьмы

18:07 19 июня 2020
полицейский

В Польше, украинка нарушила режим самоизоляции. За это ей грозит длительный тюремный срок. Ранее в Испании за нарушение карантина оштрафовали бельгийского принца. Он должен заплатить10 тысяч евро.

В польском городе Сохачев 32-летняя женщина во время самоизоляции получила положительные результаты теста на коронавирус. Несмотря на это, уже через два дня она пошла в магазин за покупками, нарушив правила самоизоляции. Об этом сообщили в полицию, сотрудники которой явились в дом украинки.

Женщина призналась, что в магазине она не пользовалась перчатками, а также не прикрывала нос, рот, расплатилась за покупки наличными, пишет «Сегодня», ссылаясь на полицию Польши.

17 июня Сохачевская районная прокуратура предъявила украинке обвинение в создании угрозы инфицирования других людей коронавирусом, за что ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас инфицированную украинку поместили в изолированную камеру.

Напомним, в Украине все въезжающие из-за границы обязаны устанавливать приложение «Дій вдома» и соблюдать режим самоизоляции. Такие же требования и для украинцев, которые возвращаются из оккупированного Крыма.

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