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Украинке, нарушившей самоизоляцию в Польше, грозит 8 лет тюрьмы
В Польше, украинка нарушила режим самоизоляции. За это ей грозит длительный тюремный срок. Ранее в Испании за нарушение карантина оштрафовали бельгийского принца. Он должен заплатить10 тысяч евро.
В польском городе Сохачев 32-летняя женщина во время самоизоляции получила положительные результаты теста на коронавирус. Несмотря на это, уже через два дня она пошла в магазин за покупками, нарушив правила самоизоляции. Об этом сообщили в полицию, сотрудники которой явились в дом украинки.
Женщина призналась, что в магазине она не пользовалась перчатками, а также не прикрывала нос, рот, расплатилась за покупки наличными, пишет «Сегодня», ссылаясь на полицию Польши.
17 июня Сохачевская районная прокуратура предъявила украинке обвинение в создании угрозы инфицирования других людей коронавирусом, за что ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Сейчас инфицированную украинку поместили в изолированную камеру.
Напомним, в Украине все въезжающие из-за границы обязаны устанавливать приложение «Дій вдома» и соблюдать режим самоизоляции. Такие же требования и для украинцев, которые возвращаются из оккупированного Крыма.35
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..