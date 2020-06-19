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Украина

Украинцам рассказали о новых правилах поездок в США

19:15 19 июня 2020
Нью-Йорк

Для обладателей виз в США установили новые правила поездок, что связано с ограничениями, которые введены из-за пандемии COVID-19. Вылететь за границу теперь можно из открывшегося аэропорта «Киев» им. Сикорского.

Как сообщает в своем Facebook посольство США в Украине, если у украинца есть действующая виза в США, и в течение последних 14 дней, предшествующих поездке, этот гражданин находится в Украине или в другой стране, на которую не распространяются связанные с коронавирусом ограничения, то можно отправляться в США.

К ограничениям относится то, что при поездке в США, пока запрещен транзит через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию.

Эти правила не распространяются на граждан США и владельцев «зеленой карты».

Ранее сообщалось, что Греция с 15 июня открывается для туристов, но они должны пройти определенные процедуры.

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