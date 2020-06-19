- 19:34 Праздник Непорочного Сердца Девы Марии у католиков: что это за торжество
- 19:32 Венгрия изменила правила въезда украинцев: что важно знать
- 19:15 Украинцам рассказали о новых правилах поездок в США
- 19:14 Умер известный поэт и переводчик Василь Дробот
- 18:57 Винница и Житомир ужесточили карантин: что будет под запретом
- 18:33 Лукашенко всех достал: эксперт оценил вероятность «майдана» в Беларуси
- 18:23 Оля Полякова на карантине отработала три корпоратива, Потап снимает клипы: как артисты возвращаются к работе
- 18:07 Украинке, нарушившей самоизоляцию в Польше, грозит 8 лет тюрьмы
- 17:46 На Донбассе оккупанты для борьбы с забастовщиками ввели карантин
- 17:22 Неймар подал в суд на «Барселону» и теперь сам должен миллионы
- 17:05 В Украине готовятся запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним
- 17:00 Молодчиков, избивших в Киеве водителя трамвая за требование надеть маски, будут судить за хулиганство
Украинцам рассказали о новых правилах поездок в США
Для обладателей виз в США установили новые правила поездок, что связано с ограничениями, которые введены из-за пандемии COVID-19. Вылететь за границу теперь можно из открывшегося аэропорта «Киев» им. Сикорского.
Как сообщает в своем Facebook посольство США в Украине, если у украинца есть действующая виза в США, и в течение последних 14 дней, предшествующих поездке, этот гражданин находится в Украине или в другой стране, на которую не распространяются связанные с коронавирусом ограничения, то можно отправляться в США.
К ограничениям относится то, что при поездке в США, пока запрещен транзит через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию.
Эти правила не распространяются на граждан США и владельцев «зеленой карты».
Ранее сообщалось, что Греция с 15 июня открывается для туристов, но они должны пройти определенные процедуры.102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.