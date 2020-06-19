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Умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян (видео)
Умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян. Последние несколько месяцев она боролась с тяжелой болезнью.
«Для всей команды „1 + 1 медиа“ это огромная потеря, которую невозможно описать словами. Выражаем глубокие соболезнования семье Елены и всем близким», — пишут журналисты.
Коллеги тепло вспоминают Елену и считают, что на отечественном телевидении сложно найти человека, который не знал бы ее.
Елена начала работать в ТСН 23 года назад и собрала вокруг себя команду талантливых профессионалов, влюбленных в свое дело. Но главные достижения Несмиян, по мнению ее коллег, — это любовь, уважение и сопереживание, которые аудитория чувствовала через экран. За время ее работы было создано немало благотворительных инициатив, удалось спасти жизни огромному количеству людей.
«Важность установок Елены своей команде трудно переоценить, и она по праву является настоящей „мамой ТСН“, которой не нужна была публичность и заслуженная слава», — отмечают журналисты.
Напомним, 8 июня умерла руководитель киевского бюро «Радио Свобода» Богдана Костюк. В марте умер известный журналист, депутат Верховной Рады трех созывов Иван Бокий. А в начале апреля не стало талантливого журналиста Бориса Клименко.251
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