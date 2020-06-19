26.62 / 26.83 29.67 / 30.08
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой чудом уцелел двухлетний ребенок, выпавший из окна шестого этажа

20:24 19 июня 2020
ребенок выпал из окна

Вечером в пятницу, 19 июля, в городе Черноморске, что неподалеку от Одессы, случилось ЧП. Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа многоэтажного жилого дома. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире.

По словам соседей, «когда она летела, за что-то зацепилась, что немного смягчило удар, и малышка осталась живой».

Как сообщили в полиции, сегодня вечером к ним поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 года рождения, которая выпала из окна шестого этажа.

«Предварительно установлено, что ребенок выбрался на подоконник, подставив табуретку, и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала массы тела девочки», — уточнили в полиции.

Как утверждают соседи, «ребенок остался один буквально на какое-то мгновение, этого оказалось достаточно, чтобы случилось такое несчастье».

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Измаиле двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Несмиян

Умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян (видео)

ребенок выпал из окна

Под Одессой чудом уцелел двухлетний ребенок, выпавший из окна шестого этажа

акция

Бывшие узники Кремля заявили о политических преследованиях в Украине

Футболка

И Путин такой молодой: в киевском супермаркете заметили покупательницу в скандальной футболке (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер