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Под Одессой чудом уцелел двухлетний ребенок, выпавший из окна шестого этажа
Вечером в пятницу, 19 июля, в городе Черноморске, что неподалеку от Одессы, случилось ЧП. Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа многоэтажного жилого дома. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире.
По словам соседей, «когда она летела, за что-то зацепилась, что немного смягчило удар, и малышка осталась живой».
Как сообщили в полиции, сегодня вечером к ним поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 года рождения, которая выпала из окна шестого этажа.
«Предварительно установлено, что ребенок выбрался на подоконник, подставив табуретку, и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала массы тела девочки», — уточнили в полиции.
Как утверждают соседи, «ребенок остался один буквально на какое-то мгновение, этого оказалось достаточно, чтобы случилось такое несчастье».
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Измаиле двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.
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