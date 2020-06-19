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На врачей, прятавших Мангера в больнице, завели дело, — активисты
Врачам, которые прятали главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, и выдавали ему фейковые справки о болезни, грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».
По их информации, правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера.
Активисты пишут, что главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый оказывает подобные услуги Мангеру. Ранее он скрывал в своей больнице Мангера во время другого судебного разбирательства.
Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку. Мангера арестовали до 28 июля без права внесения залога.
17 июня, в день рождения Екатерины Гандзюк, десятки людей устроили митинг под Офисом президента с требованием наказать виновных в ее убийстве.84
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