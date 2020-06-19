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Украина

"Это настоящий ядерный гриб": в сети обсуждают необычное облако, "зависшее" над Киевом (видео)

22:50 19 июня 2020
облако

В небе над Киевом заметили облако, по форме напоминающее ядерный гриб. Неделю назад жители столицы видели вымеобразные облака, которые называют предвестниками торнадо.

Видео с необычным «грибным» облаком опубликовал на YouTube-канале пользователь Max Poly. В комментариях под роликом тут же написали о сходстве облака с последствиями ядерного взрыва.

Комментаторы под видео интересуются, где был взрыв и пишут, что облако похоже на ядерный гриб, а наблюдать такую картинку было страшновато.

В Википедии явление объясняют так: «Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака по направлению преобладающего горизонтального потока воздуха. Так формируется „наковальня“ в верхней части облака».

Напомним, в конце мая в разных странах мира выпал град в форме коронавируса — шариков с характерными шипами.

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