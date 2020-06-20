Оккупанты заявили об обнаружении в Крыму "потоков подземных пресных вод"

Украина

Забирающие у жителей аннексированного Крыма пресную воду оккупационные «власти» упорно пытаются решить проблемы с водоснабжением, вызванные исключительно захватом полуострова Россией.

Так, на днях ученые «Севастопольского государственного университета» и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук заявили, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды, пишет «Крым.Реалии».

«По сети тектонических разломов на глубинах 900−1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80−85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», — цитирует издание сообщение СевГУ.

Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному «геотомографу».

Также приводится вывод «исследователей» о том, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, поэтому возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении.

В то же время отмечается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и менее).

Настойчивые попытки обнаружить воду продолжаются вопреки словам «главы» оккупационного «правительства» Крыма Юрия Гоцанюка о том, полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

И, похоже, только на такой способ добычи воды и могут надеяться оккупанты — ведь 11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, даже в том случае, если Украина возобновит снабжение водой Крыма, для восстановления почвы в Крыму понадобятся 5−6 лет — без этого на крымском сельском хозяйстве можно будет поставить крест. К чему, похоже, успешно идут оккупанты.

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