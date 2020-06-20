- 04:25 Оккупанты заявили об обнаружении в Крыму "потоков подземных пресных вод"
- 03:45 "Исторический" конфуз: Путина уличили в использовании выдуманной фразы Гитлера
- 02:51 «Страшно и страшно красиво»: над Одессой было замечено необычное природное явление
- 02:37 Глава ВОЗ объяснил, почему мир приблизился к новой и опасной фазе COVID-19
- 01:55 Лукашенко попросил "заблудших" участников акций не ставить его перед выбором
- 01:25 Германия может ввести новые санкции против РФ: названа причина
- 00:55 Киев на грани ужесточения карантина: Кличко рассказал, когда это может произойти
- 00:15 Белорусы массово вышли на антилукашенковские акции протеста
- 19.06 23:50 В Раду подали закон о "декретном" отпуске для мужчин: что он предусматривает
- 19.06 23:20 Во Львове пьяный водитель искусал полицейского
- 19.06 22:50 "Это настоящий ядерный гриб": в сети обсуждают необычное облако, "зависшее" над Киевом
- 19.06 22:22 Кабмин изменил подход к оценке ситуации с коронавирусом: на что теперь будут обращать внимание
Оккупанты заявили об обнаружении в Крыму "потоков подземных пресных вод"
Забирающие у жителей аннексированного Крыма пресную воду оккупационные «власти» упорно пытаются решить проблемы с водоснабжением, вызванные исключительно захватом полуострова Россией.
Так, на днях ученые «Севастопольского государственного университета» и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук заявили, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды, пишет «Крым.Реалии».
«По сети тектонических разломов на глубинах 900−1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80−85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», — цитирует издание сообщение СевГУ.
Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному «геотомографу».
Также приводится вывод «исследователей» о том, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, поэтому возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении.
В то же время отмечается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и менее).
Настойчивые попытки обнаружить воду продолжаются вопреки словам «главы» оккупационного «правительства» Крыма Юрия Гоцанюка о том, полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
И, похоже, только на такой способ добычи воды и могут надеяться оккупанты — ведь 11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, даже в том случае, если Украина возобновит снабжение водой Крыма, для восстановления почвы в Крыму понадобятся 5−6 лет — без этого на крымском сельском хозяйстве можно будет поставить крест. К чему, похоже, успешно идут оккупанты.19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...