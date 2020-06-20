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Происшествия

В Днепре хулиганы разгромили трамвай и избили водителя (фото)

11:50 20 июня 2020
трамвай

В субботу, 20 июня, в Днепре двое молодых мужчин разбили стекла в трамвае № 15 и сильно избили водителя. Накануне в Днепре избили журналистку местного телеканала, когда она снимала нарушение карантина в магазине.

Нападение на водителя трамвая произошло около 6 часов утра на улице Давыдова.

На остановке пассажирка из второго вагона трамвая подошла к водителю и сообщила о пьяной компании и разбитых стеклах. Водитель осмотрел вагон, доложил диспетчеру, остановил трамвай и вызвал полицию.

После того, как водитель сделал замечание хулиганам, они стали избивать мужчину и разбили лобовое стекло в трамвае. Задержать их до прибытия полиции помогли сотрудники АЗС, расположенной рядом с местом остановки.

Чтобы утихомирить и задержать хулиганов наряду полиции пришлось вызывать подкрепление, передает «Наше місто».

У водителя рассечена бровь, на лице ссадины и кровоподтеки. Бригада скорой помощи отвезла его в больницу.

Напомним, в Киеве будут судить трех молодых людей, которые избили водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски.

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