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В России умер автор знаменитой "На заре" Олег Парастаев (видео)

12:50 20 июня 2020
Олег Парастаев

В России скончался музыкант Олег Парастаев — участник группы «Альянс» и автор самой легендарной песни «На заре». Музыканту был 61 год.

Парастаев в 1986 году вошел в состав тогда уже известной группы «Альянс». В 1987 году «Альянс» стал лауреатом первого рок-лабораторского «Фестиваля Надежд». Тогда группа исполнила очень популярную композицию «На заре», автором которой стал Парастаев.

В 1988 году музыкант ушел из коллектива и создал собственную группу «НРГ». В 2000 году создал проект «Звуки на Заре», собрав новых участников. В 2018 организовал собственный Youtube-канал, назвав его «На заре». Спустя год опубликовал клип на песню, снятый еще в 1987 году.

Пока данных о месте прощания и дате похорон нет. Причина смерти музыканта тоже неизвестна, передают российские СМИ.

Напомним, 2 июня на 37-м году жизни умер популярный украинский джазовый музыкант, обладатель премии в категории «Лучший джазовый мужской вокал Украины» Руслан Егоров. 1 июня ушел из жизни знаменитый украинский композитор Мирослав Скорик.

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