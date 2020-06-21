Происшествия

Взрыв на Позняках: в газораспределительную компанию пришли с обысками

После смертельного взрыва в многоэтажном доме на Позняках утром 21 июня полиция провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали пострадавший дом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об открытии уголовного производства по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»).

По его информации, параллельно проводится экспертиза состояния здания на предмет перспектив дальнейшего разрушения.

«После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи», — цитирует главу МВД ресурс Главное.

Работы по разборке завалов осуществляют более 500 человек личного состава столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и более 50 единиц специальной техники.

Напомним, ранее в полиции допустили, что причиной взрыва мог быть не только взрыв газа после установки в доме газовых счетчиков, но и неизвестное взрывное устройство. Уже подтверждена гибель одной из жительниц дома.

703

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter