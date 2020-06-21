Настоящий кошмар: появилось видео изнутри разрушенного взрывом дома в Киеве

Происшествия

Один из жителей дома на Позняках, где утром произошел взрыв, показал жуткие кадры первых секунд после частичного обрушения строительных конструкций.

С их помощью можно оценить масштаб разрушений — за дверью квартиры мужчины не осталось ничего «живого»: пол, потолок, стены и окна оказались разрушены. Также в кадр попали обломки бытовой техники, которую взрывной волной разбросало по всему двору.

Внимание! На видео нецензурная лексика!



По свидетельству очевидцев, они видели пострадавших соседей, которые искали своих родных, при этом некоторые из них были травмированы.

Напомним, взрыв разрушил не только перекрытия, но и межэтажные лестницы, поэтому жителям верхних этажей пришлось эвакуироваться через крышу. Тем временем дом готовят к демонтажу — его состояние внушает опасение.

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