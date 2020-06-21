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Появились новые данные о жертве взрыва дома на Позняках
Жертва взрыва в многоквартирном доме на Позняках была хозяйкой квартиры, которая оказалась разрушена первой. Об этом журналистам сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.
«У нас есть информация об одном погибшем человеке — это пожилая женщина 1943 года рождения. Предварительно — это владелица квартиры, в которой… произошел взрыв», — сказал он.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что среди пострадавших есть сотрудники «Укрзалізниці». Он пообещал, что семьи сотрудников разместят в гостиничном фонде компании.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве по адресу улица Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10:00 21 июня.
Правоохранители рассматривают две версии причин ЧП — взрыв бытового газа и неизвестное взрывное устройство. В компании «Киевгаз» провели обыски, однако газовщики свою причастность к случившемуся отрицают.357
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