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Украина

Отмена обязательной итоговой аттестации в 2020 году: Рада приняла решение

13:04 18 июня 2020
Верховная Рада Украины

В четверг, 18 июня, народные депутаты Украины рассмотрели предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году для выпускников школ и колледжей, которые собрались поступать в высшие учебные заведения.

После обсуждения парламентарии поддержали президентский проект закона и за основу, и в целом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявлял, что выпускников могут освободить от ГИА, однако без ВНО они не смогут поступить в вузы.

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