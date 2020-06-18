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Отмена обязательной итоговой аттестации в 2020 году: Рада приняла решение
В четверг, 18 июня, народные депутаты Украины рассмотрели предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году для выпускников школ и колледжей, которые собрались поступать в высшие учебные заведения.
После обсуждения парламентарии поддержали президентский проект закона и за основу, и в целом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявлял, что выпускников могут освободить от ГИА, однако без ВНО они не смогут поступить в вузы.
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