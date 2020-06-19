В Минобразования заявили, что готовы к проведению ВНО-2020

Украина

Министерство образования и науки отчиталось о готовности к проведению основной сессии внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов, для участия в которой зарегистрировались 379 493 участника. Напомним, 18 июня Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО в 2020 году для выпускников, которые не намерены поступать в высшие учебные заведения.

Как заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий, для них подготовлены 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования, а в 17 регионов доставлены более чем 3,2 млн медицинских масок, 3,250 тыс. бесконтактных термометров, 11,6 тыс. комплектов для защиты медиков, 104 тысяч литров антисептиков и 28 тысяч литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В остальные регионы все необходимое

К проведению тестирования будет привлечено почти 243 тыс. работников образования и 11,6 тысяч медиков.

На данный момент все участники тестирования получили информацию о точном времени, когда они должны зайти в помещение. К месту тестирования они могут добраться самостоятельно или на организованном транспорте. На улице возле пунктов тестирования и в коридорах в самих пунктах все участники тестирования должны придерживаться социальной дистанции. На входе участникам будут измерять температуру и анализировать их состояние на предмет признаков острого респираторного заболевания, всем выдадут маски.

Напомним, пробное тестирование 15−17 июня решили отменить в связи с ухудшением ситуации с эпидемической ситуацией. Тем не менее проведение основной сессии (25 июня — 17 июля). решили не отменять.



36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter