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Украина

Нужен результат: Зеленский пригрозил Ирану международным судом за сбитый лайнер МАУ

23:56 21 июня 2020
Владимир Зеленский

После очередной порции оправданий официального Тегерана о причинах задержки с отправкой в Киев черных ящиков сбитого иранскими военными самолета авиакомпании МАУ президент Украины Владимир Зеленский решил, очевидно, отказаться от политики уговоров и заявил, что если Иран не выполнит обещания, которые он взял на себя в январе 2020 года, то Украина будет обращаться в международные суды.

Об этом лидер страны сказал в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail.

При этом президент подчеркнул, что речь идет не только о черных ящиках, но и о выплатах.

«Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации… Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго».

Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств, в том числе 11 граждан Украины.

В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию «черные ящики» со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», но затем несколько раз менял свое решение, выдвигая все новые условия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что «черные ящики» сбитого украинского самолета «Международных авиалиний Украины» передадут на расшифровку во Францию. Процедура передачи, по его словам, состоится в ближайшее время. Также Трюдо еще раз подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

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