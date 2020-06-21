- 21.06 23:56 Нужен результат: Зеленский пригрозил Ирану международным судом за сбитый лайнер МАУ
- 21.06 23:29 Готовы ждать: Путин уверен, что президент Украины обязательно приедет в Москву
- 21.06 22:46 На курорте в Хорватии в разгар лета выпал снег
- 21.06 21:51 На Львовщине налетчики до смерти замучили бывшего главу сельсовета: детали и фото с места трагедии
- 21.06 21:36 «Заря» при поддержке болельщиков на автокране обыграла в Чернигове «Десну»: видеообзор матча
- 21.06 21:21 Боевики "ДНР" отпустили похищенную из-за российского флага гражданку Испании: женщина рассказала об избиениях
- 21.06 20:49 Спасатели обнаружили тело третьей жертвы взрыва в доме на Позняках
- 21.06 20:32 Стало известно, в каком возрасте украинские мужчины чаще всего становятся отцами
- 21.06 19:58 «Совсем дела плохи»: в списке возможных кандидатов в мэры Киева появилась Елена Кравец
- 21.06 19:28 Отмена обязательной итоговой аттестации: Зеленский подписал закон
- 21.06 18:54 Реки выходят из берегов: на Буковине из-за непогоды ограничивают движение транспорта
- 21.06 18:52 Взрыв в Киеве: спасатели уточнили данные о жертвах и пострадавших
Нужен результат: Зеленский пригрозил Ирану международным судом за сбитый лайнер МАУ
После очередной порции оправданий официального Тегерана о причинах задержки с отправкой в Киев черных ящиков сбитого иранскими военными самолета авиакомпании МАУ президент Украины Владимир Зеленский решил, очевидно, отказаться от политики уговоров и заявил, что если Иран не выполнит обещания, которые он взял на себя в январе 2020 года, то Украина будет обращаться в международные суды.
Об этом лидер страны сказал в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не только о черных ящиках, но и о выплатах.
«Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации… Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — сказал он.
Также Зеленский добавил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго».
Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств, в том числе 11 граждан Украины.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию «черные ящики» со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», но затем несколько раз менял свое решение, выдвигая все новые условия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что «черные ящики» сбитого украинского самолета «Международных авиалиний Украины» передадут на расшифровку во Францию. Процедура передачи, по его словам, состоится в ближайшее время. Также Трюдо еще раз подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.36
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Боевики "ДНР" отпустили похищенную из-за российского флага гражданку Испании: женщина рассказала об избиениях
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!