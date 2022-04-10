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Клуб споживачів

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

20:30 10 квітня 2022
кавова гуща

Вікторія Петрук із Вінниці впевнена, що кава це не лише смачний напій, який додає бадьорості, а й бюджетний та ефективний помічник на городі та в саду (що і коли краще садити у квітні, читайте тут). Відходами, які залишаються після приготування кави, вона удобрює рослини, і поділилась всіма секретами.

— У наш складний час, коли не у всіх є можливість купити агрозасоби, мелена кава стане справжнім відкриттям, бо в її складі є азот, калій, фосфор та магній, які так потрібні для росту рослин, — каже Вікторія Петрук. — Але корисна лише натуральна кава без додавання молока, бо у залишках молочних продуктів утворюються бактерії. Тож після кожного вживання напою потрібно забрати гущу і просушити на папері чи у духовці. Якщо цього не зробити - з'являться цвіль та грибки. Зберігати готову гущу слід у чистій банці, аби не було потрапляння вологи. Кава є добрим перегноєм і не дозволяє рости бур'янам.

Якщо нема часу, можна відро гущі просто висипати на ділянку та рівномірно розподілити. Це вже можна роботи зараз. Або ж для приготування добрива наповнити бак органічними відходами і додати туди у рівномірній кількості кавову гущу. І за два місяці отримаєте добриво, яким можна раз на тиждень підживлювати квіти у саду. Помітила, що після цього кущі троянди стали пишними, а пелюстки — м'ясистими.

Каву я використовую і як мульчу, адже поряд з будинком маю фруктовий сад. Для цього перекопую землю навколо стовбура не глибше ніж 4−5 сантиметрів. Потім додаю дві склянки кавової гущі, вкриваю землею та рясно поливаю. При кожному поливі поживні речовини із кави проникатимуть у землю.

Можна підживлювати дерева і кущі ще одним способом: готуємо розчин, додавши 3 склянки кави на відро води. І рясно поливаємо рослини сумішшю, щоби всі корисні мікроелементи потрапили в ґрунт! Якщо ж пророщуєте насіння, то раджу в рівних пропорціях змішати кавову гущу та землю, а тоді сіяти насіння. В результаті отримаєте стабільну та рівномірну схожість насіння, ґрунт буде легким, сіянці матимуть потужне та міцне коріння".

Аби вазони радували цвітом, тут теж не обійтись без кави.

— Із нею вийде чудове підживлення, — розповідає Вікторія. — Беру пів кілограма гущі, додаю 200 грамів сухого подрібненого сіна та 300 грамів листя. Перемішую та складаю в ємність, засипаю землею і на місяць ставлю в холодне місце. Таку суміш слід вносити у квіткові горщики по чайній ложці раз на тиждень.

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