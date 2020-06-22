Илон Маск продал свой особняк китайскому миллиардеру (фото)

Гламур

Бизнесмен Илон Маск, у которого недавно родился шестой ребенок, продал один из своих особняков в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов. Как пишет издание New York Post, у 48-летнего Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla, остается еще восемь домов. Ранее он пообещал избавиться от всей своей недвижимости, чтобы посвятить свою жизнь «Марсу и Земле». «Собственность только отягощает», — заявил эксцентричный миллиардер.

Проданный особняк сам предприниматель приобрел в 2012 году за 17 миллионов долларов у одного из основателей фонда Canyon Capital Митчела Джулиса. Нынешним покупателем стал китайский миллиардер Дин Лэй, известный также, как Уильям Динг. В 2003 году основатель компании NetEase считался самым богатым жителем материкового Китая. Сейчас его состояние оценивается в 23,5 миллиарда долларов.

В доме есть семь спален и 11 ванных, а также двухэтажная библиотека, тренажерный зал, винный погреб. На территории имеются теннисный корт, бассейн, гараж на пять автомобилей и фруктовый сад.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Окончательный вариант имени: фото свидетельства о рождении сына Илона Маска попало в сеть.

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