- 09:24 В супермаркете под Киевом устроили драку колбасой: эпичное видео попало в сеть
- 09:14 «Динамо» — «Колос»: где смотреть онлайн матч 27-го тура чемпионата Украины
- 08:58 По Прикарпатью прошелся мощный смерч: впечатляющее видео
- 08:39 Лето не спасает: в мире уже более 9 млн случаев заражения коронавирусом
- 08:26 Лукашенко не знает, что делать: президенту Беларуси указали на серьезную проблему с его выборами
- 08:18 Многократная чемпионка Европы умерла через три недели после родов
- 08:16 COVID-19 ослабел и может исчезнуть сам по себе — итальянские врачи
- 08:06 Операция «Френтик»: американские пилоты были в шоке, увидев, как женщины строят аэродром под Полтавой
- 07:54 Путина поймали на новых угрозах Украине и другим странам бывшего СССР
- 07:18 Жара и грозы отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:45 Миллиарды долларов инвестиций: Зеленский рассказал о важности либерализации визового режима с Канадой
- 06:00 "Подарки" для террористов: в США показали отправку в Украину ракет для комплексов Javelin
Илон Маск продал свой особняк китайскому миллиардеру (фото)
Бизнесмен Илон Маск, у которого недавно родился шестой ребенок, продал один из своих особняков в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов. Как пишет издание New York Post, у 48-летнего Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla, остается еще восемь домов. Ранее он пообещал избавиться от всей своей недвижимости, чтобы посвятить свою жизнь «Марсу и Земле». «Собственность только отягощает», — заявил эксцентричный миллиардер.
Проданный особняк сам предприниматель приобрел в 2012 году за 17 миллионов долларов у одного из основателей фонда Canyon Capital Митчела Джулиса. Нынешним покупателем стал китайский миллиардер Дин Лэй, известный также, как Уильям Динг. В 2003 году основатель компании NetEase считался самым богатым жителем материкового Китая. Сейчас его состояние оценивается в 23,5 миллиарда долларов.
В доме есть семь спален и 11 ванных, а также двухэтажная библиотека, тренажерный зал, винный погреб. На территории имеются теннисный корт, бассейн, гараж на пять автомобилей и фруктовый сад.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Окончательный вариант имени: фото свидетельства о рождении сына Илона Маска попало в сеть.41
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Операция «Френтик»: американские пилоты были в шоке, увидев, как женщины строят аэродром под Полтавой
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!