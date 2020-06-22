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Не родилось 13 миллионов детей: Зеленский призвал почтить память украинцев, погибших во Второй мировой

12:00 22 июня 2020
Не родилось 13 миллионов детей: Зеленский призвал почтить память украинцев, погибших во Второй мировой

22 июня 1941 года в украинскую столицу пришла война — нацистские самолеты рано утром сбросили первые бомбы на Киев. Об этом в соцсети напомнил украинцам президент Владимир Зеленский, назвав Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой ХХ века. Напомним, накануне под Одессой произошел вопиющий случай — мужчина раскопал могилу солдата Второй мировой войны, чтобы снять с него ордена.

Также глава государства сослался на выводы исследователей, в соответствии с которыми Украина потеряла во Второй мировой не менее 10 миллионов человеческих жизней, а еще 13 миллионов украинцев так не появились на свет.

«Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией», — отметил глава государства.

Он также констатировал, что война до сих пор порождает много споров в обществе — споров о том, была ли она «своей» или «чужой».

«Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, — военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство», — отметил президент.

Напомним, Владимир Путин жаждет устроить новый передел мира по примеру Гитлера и Сталина. Президент Зеленский тем временем призвал страны «Большой семерки» не допустить возвращения России в клуб сильнейших государства мира.

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