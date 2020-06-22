26.60 / 26.82 29.62 / 30.05
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Канал Медведчука покажет концерт с российскими звездами-крымнашистами: сеть в гневе

12:36 22 июня 2020
Концерт

Телеканал 112 Украина, официально принадлежащий народному депутату от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Тарасу Козаку, вызвал гнев пользователей соцсетей, анонсировав трансляцию телемарафона из Кремля «День почтения памяти погиблих в Великой Отечественной войне». Среди участников концерта заявлены одиозные исполнители Лев Лещенко, Стас Пьеха, Алекандр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.

Журналист Сергей Руденко напомнил, что все они признаны угрожающими национальной безопасности Украины в связи с поддержкой аннексии Крыма и поинтересовался, как скоро СБУ придет с обысками на телеканал и когда ГПУ и ГБР будут ходатайствовать об избрании предупредительной меры в отношении кума Путина.

Отметим, что во всем мире самую страшную трагедию XX века называют Второй мировой войной, тогда как в России упорно готовы говорить только о «великой отечественной войне», тем самым заявляя о претензиях на статус «страны-победителя».

В комментариях пользователи возмутились планами украинского телеканала, однако засомневались, что его ждут реальные санкции.

Напомним, в 2019 году Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания назначал внеплановую проверку телеканала Zik, а также направил в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Оба канала связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

грабитель в Кременчуге

В Кременчуге скончалась кассир, которую грабитель избил на рабочем месте (фото)

Михаил Ефремов

Михаила Ефремова после смертельного ДТП вырежут из фильмов, в которых он снимался

Концерт

Канал Медведчука покажет концерт с российскими звездами-крымнашистами: сеть в гневе

Флаг ЛГБТ на памятнике

В Киеве на меч Родины-матери "повесили" флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер