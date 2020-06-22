Канал Медведчука покажет концерт с российскими звездами-крымнашистами: сеть в гневе

Украина

Телеканал 112 Украина, официально принадлежащий народному депутату от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Тарасу Козаку, вызвал гнев пользователей соцсетей, анонсировав трансляцию телемарафона из Кремля «День почтения памяти погиблих в Великой Отечественной войне». Среди участников концерта заявлены одиозные исполнители Лев Лещенко, Стас Пьеха, Алекандр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.

Журналист Сергей Руденко напомнил, что все они признаны угрожающими национальной безопасности Украины в связи с поддержкой аннексии Крыма и поинтересовался, как скоро СБУ придет с обысками на телеканал и когда ГПУ и ГБР будут ходатайствовать об избрании предупредительной меры в отношении кума Путина.

Отметим, что во всем мире самую страшную трагедию XX века называют Второй мировой войной, тогда как в России упорно готовы говорить только о «великой отечественной войне», тем самым заявляя о претензиях на статус «страны-победителя».

В комментариях пользователи возмутились планами украинского телеканала, однако засомневались, что его ждут реальные санкции.

Напомним, в 2019 году Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания назначал внеплановую проверку телеканала Zik, а также направил в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Оба канала связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

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