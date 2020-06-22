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Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР
Результаты очередного опроса по поводу отношения украинцев к распаду Советского Союза, произошедшего в 1991 году, показывают, что 50 процентов респондентов не жалеют о случившемся.
Согласно данным КМИС, о распаде СССР жалеют 33,5 процентов участников социологических исследований.
Сообщается, что 35 процентов респондентов уверены — нахождение нашей страны в Советском Союзе принесло Украине больше пользы, чем вреда. О вреде заявили 28 процентов участников опроса. Для сравнения: в 2013 году эти цифры были иными — 48 и 18 процентов соответственно.
Социологические исследования КМИС проводил с 24 по 31 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются правительством Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса было проведено 2000 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1, 4% - для показателей, близких к 10%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», КМИС выяснил политические предпочтения украинцев и обнародовал данные соцопроса, в котором у граждан интересовались, за кого бы они проголосовали на президентских выборах, если бы голосование проходило в начале июня 2020 года.190
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