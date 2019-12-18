Украина

Нардеп от "Слуги народа" пришла в Раду в разных носках (фото)

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа в среду, 18 декабря, пришла на работу в парламент в забавных разноцветных носках.

В кулуарах Верховной Рады её заметил корреспондент «ФАКТОВ».

Фото: Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»

На снимке видно, как нардеп беседует со своими коллегами, сидя прямо на подоконнике. В частности, в компании Пидласой находится также экс-гендиректор «1+1», а ныне депутат из президентской фракции Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что Роксолана Пидласа покорила коллег по парламенту не только ярким красным костюмом, но и не менее эффектными носками. Примечательно, что один носок был красного цвета, а другой — желтого.

Роксолана Пидласа родилась 25 января 1994 года в Черкассах. До депутатства была активисткой и даже занимала пост советника министра экономического развития и торговли Украины. Прошла в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа» (номер 100). Занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Напомним, в Верховной Раде XIII созыва эксклюзивными носками веселил коллег и журналистов депутат Сергей Лещенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», на заседании в среду народные избранники внесли правки в законопроект относительно внесений изменений в Конституцию в вопросе депутатской неприкосновенности. Нашумевший вопрос открытия рынка земли отложили как минимум до Нового года.

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