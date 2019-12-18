23.24 / 23.47 25.80 / 26.18
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нардеп от "Слуги народа" пришла в Раду в разных носках (фото)

12:37 18 декабря 2019 2511
Роксолана Пидласа
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа в среду, 18 декабря, пришла на работу в парламент в забавных разноцветных носках.

В кулуарах Верховной Рады её заметил корреспондент «ФАКТОВ».

Фото: Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»

На снимке видно, как нардеп беседует со своими коллегами, сидя прямо на подоконнике. В частности, в компании Пидласой находится также экс-гендиректор «1+1», а ныне депутат из президентской фракции Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что Роксолана Пидласа покорила коллег по парламенту не только ярким красным костюмом, но и не менее эффектными носками. Примечательно, что один носок был красного цвета, а другой — желтого.

Роксолана Пидласа родилась 25 января 1994 года в Черкассах. До депутатства была активисткой и даже занимала пост советника министра экономического развития и торговли Украины. Прошла в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа» (номер 100). Занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Напомним, в Верховной Раде XIII созыва эксклюзивными носками веселил коллег и журналистов депутат Сергей Лещенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», на заседании в среду народные избранники внесли правки в законопроект относительно внесений изменений в Конституцию в вопросе депутатской неприкосновенности. Нашумевший вопрос открытия рынка земли отложили как минимум до Нового года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

путин

Синдром стареющего генсека: в России бьют тревогу из-за Путина

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер