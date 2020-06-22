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Набрала 15 килограммов: беременная Анна Саливанчук призналась, как будет приводить себя в форму
Звезда ситкома «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук, которая скоро во второй раз станет мамой, призналась, что уже набрала 15 килограммов и раскрыла свои секреты правильного питания. Актриса говорит, что всегда придерживается здорового питания и ест часто, но маленькими порциями. Во время беременности она позволила себе расслабиться, прислушивается к своему организму, а бороться с лишним весом будет уже после появления ребенка. Анна уверена, что ей удастся без особых проблем, как это было два года назад, когда она скинула 10 кг с помощью диетолога.
«Если вы склонны к полноте, а я склонна, то, конечно, нужно следить, если вы хотите быть стройными, я ДА!!! Следить за собой нужно всем и всегда, даже если вы худенькая, то нужно заниматься спортом, чтобы тело всегда было в форме, потому что именно стройные девочки страдают целлюлитом, потому что едят все что хотят, так как не поправляются, а целлюлит именно от плохой пищи: у меня его нет, повезло? Нет, я просто слежу за своим пп!!! А секрет стройности- это питание 5 раз в день и по 150−200 гр, и если сократить рассказ, то в принципе можно есть все, но часто и по чуть чуть и до 19:00!!!», — рассказала Анна в новом посте, который сопроводила новыми фото.
Саливанчук также рассказала, что старается сейчас меньше пить воды, необходимую жидкость получает с пищей. Через месяц после родов Анна планирует приступить к работе в новом проекте. Ее героиня должна быть стройной.
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